送女进名校 韩大学教授迫学生代写论文

（早报讯）韩国政府今天公布报告，揭露一名大学教授强迫学生替女儿撰写论文，助她进入精英牙科学校，成为韩国高度竞争教育体系爆出的最新丑闻。

台湾中央通讯社引述法新社的报道说，这名在成均馆大学（Sungkyunkwan University）任教的教授要求她的研究生执行一项为期三个月的实验，甚至要求他们伪造研究结果，再让女儿用自己名义将研究结果发表于学术期刊。

这名教授的女儿申请进入国立首尔大学（Seoul National University）牙医学院时，也将这篇论文附上，并在去年获准入学。

针对这起最新入学丑闻，韩国教育部表示，已要求检方调查其中是否涉及任何违法情事。

官员告诉法新社：“教育部计划要求这名教授任教的大学将她开除。”

调查发现，这名教授以50万韩元（595.63新元）代价，要求其中一名学生以女儿名义完成54小时的志工服务，将书本内容转换成视障者使用的点字。

调查还发现，这名教授的女儿还以海报和研究报告赢得许多学术奖项，而那些作品实际上都是出自母亲学生之手。

韩国现任教育部长柳恩惠（Yoo Eun-hae，音译）等高阶政治人物，过去都曾为与儿女教育有关的道德缺失道歉。

柳恩惠去年坦承伪造住所地址，让女儿进入首尔市中心一所著名小学就读。