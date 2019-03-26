全球二氧化碳排放量连续两年创新高

（早报讯） 国际能源署（IEA）3月26日发布的报告显示，2018年能源消耗导致的全球二氧化碳排放量连续两年创出历史新高。虽然可再生能源实现增长，但随着经济增长，化石燃料的需求以新兴市场国家为中心不断增加，导致二氧化碳排放增长。国际能源署为应对气候变暖，呼吁加快可再生能源的普及和能源效率的提高。

日本经济新闻中文网报道，2018年的全球二氧化碳排放量达到331亿4300万吨，比上年增加1.7％。这是自2013年以来、时隔五年的最高增长率。发电领域占增量的约三分之二，尤其是二氧化碳排放量巨大的煤炭火力发电在亚洲保持增长，推高了排放量。

按国家和地区观察二氧化碳排放量，中国占整体的近三成，达到94亿8100万吨，增加2.5％。美国因寒潮导致煤炭取暖需求增加，排放量增长3.1％。另一方面，积极转向可再生能源的欧洲减少1.3％。日本因核电站重启运行做出贡献而维持减少。

2018年全球能源需求换算为石油达到143亿100万吨，比上年增加2.3％。风力和光伏等可再生能源增加4％，满足了世界需求增量的四分之一。石油和煤炭分别增长1.3％和0.7％，导致二氧化碳排放增加。由于各国等推进从煤炭转向天然气，天然气需求增长4.6％，创出2010年以来的最高增长率。