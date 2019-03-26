狮航：因“业务发展”弃波音改用空客

（早报讯）据《雅加达邮报》报道，印度尼西亚狮子航空公司25日宣布弃用波音747-700型飞机，改用其竞争对手空中客车公司的330-900NEO型飞机。

中国新闻网引述报道称，印尼狮航自2009年4月23日起开始使用波音747-700型飞机。此款飞机内部拥有12个商务舱和492个经济舱座位。

狮航发言人达南·曼达拉·普里汉托罗说，波音此型号飞机“表现良好”，因为可以不间断地高速行驶长途航线，可运送大批乘客或大量货物。他说：“狮航很自豪能够在过去10年运营这种号称‘天空女王’的飞机，”

至于转而选择空客飞机，普里汉托罗解释称，是该公司应对航空业务市场动态的一项战略举措。“空客330-900NEO型飞机将于5月开始逐步抵达印度尼西亚。今年，狮航将可以收到两架此型号飞机，”

普里汉托罗补充说道，狮航很高兴将空客330-900NEO型飞机纳入其飞行即对中，因为它符合远程航空业务的发展。”

报道还提到，去年，印尼狮航订购了10架空客330-900NEO型飞机。空客方面计划于2019年和2020年完成交付。

“今日俄罗斯”称，印尼狮航是在波音飞机坠机事故发生后作此决定。狮航和埃塞俄比亚航空公司的波音737 Max 先后在五个月内坠毁。