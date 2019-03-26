杜克大学因研究人员造假 罚逾亿美元

（早报讯）美国联邦司法部披露，杜克大学同意支付1.125亿美元（1.52亿新元）来了结由检举者所揭发的科研作假案件。该校一名前技术员在联邦研究经费的申请中使用了虚假数据。

美国侨报网引述路透社的报道说，举发这一丑闻的是前杜克实验室的一位分析师，后者说，杜克大学（Duke University）知道波茨-康德（Erin Potts-Kant）为获得国立卫生院（National Institutes of Health）和环境保护局（Environmental Protection Agency）等机构的研究经费而使用了假数据。

据司法部透露，杜克大学的这一作假行为从2006年就已经开始，涉及30个研究经费计划，令政府部门因为受骗而发放了相关的研究经费，否则这些申请不会得到政府的资助。

杜克大学校长普莱斯（Vincent Price）在声明中说：“我们期待杜克的研究人员永远坚持最高的诚信标准，实际上他们几乎全都竭尽所能地致力于诚信学术。”

他补充说：“当有人没有坚持这些标准，有人虽然知道可能存在不端行为但却未予报告，就像发生于此案中的情况，我们必需要有担当，承认我们发现与防止学术不端的过程出了故障，我们必需采取改进措施。”

杜克说，学校是在2013年发现这一造假行为的。当时波茨-康德因贪污学校经费而被捕。

校方披露，波茨-康德对两项造假控罪认罪并支付了赔偿。

波茨-康德的研究文章中至少有16篇已撤回。

检举这一丑闻者的是托马斯（Joseph Thomas）。他因为打赢这一告发案而获得赔款的30%——3375万美元（4561.31万新元）。