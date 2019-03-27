特朗普政府支持彻底取消奥巴马健保

（早报讯）据美国中文网报道，美国司法部改变态度，25日晚间告诉联邦法院，支持完全取消惠及数千万美国人的“平价医疗法案”(ACA)，即奥巴马时代签署的医改法案。此举是特朗普政府与奥巴马医改法律斗争的进一步升级。

据报道，该机构25日晚致信新奥尔良第五巡回上诉法院，提出了上述立场，要求法院支持地区法院认定“平价医疗法案”违宪的裁决。去年12月，德州一名联邦法官裁定，该法律中强制个人注册健保的规定不能“再以国会税收权行使”，并进一步裁决健保法其余部分无效。他的判断是基于2017年国会共和党人对国家税法的改革。

美国政府表示，美国地区法官奥康纳的裁定应该得到肯定，即整个ACA应该失效。政府计划提交一份简报以支持德州领导的州府联盟诉讼，寻求法院裁定ACA完全无效。

如果司法部的立场取得最终胜利，它可能会令数千万人失去健保，并导致整个美国医疗保健系统中断，这包括取消大多数州的医疗补助扩张计划，美国老年人无法再享受免费预防服务。

这个变化发生之际，重掌众议院的民主党人誓言要保护ACA免受共和党人攻击。众院议长佩洛西25日晚在一则推文中承诺，民主党人将“无畏地”进行斗争，以保留“可负担、可靠的医疗保健”。