特朗普提名美国太空司令部司令人选

（早报讯）美国国防部26日晚发布声明称，总统特朗普提名空军上将约翰·雷蒙德（John Raymond）担任美国太空司令部司令。

中新社报道，声明称，如果雷蒙德的提名获得参议院批准，他将领导即将成立的美国太空司令部。该司令部将专注于开展所有联合太空作战行动。

特朗普2018年12月签署备忘录，要求五角大楼组建太空司令部，提升美国太空作战能力。新成立的太空司令部将成为美国第11个“联合作战司令部”，与美国战略司令部平级，可直接指挥各军种所属部队。

雷蒙德自2016年10月以来，一直担任美国空军太空司令部司令。他曾担任美国空军分管作战的副参谋长，在空军服役超过34年。

上述声明表示，建立美国太空司令部是一个关键步骤，这强调了太空领域的重要性及其对美国国家安全的战略贡献。该司令部将增强美国应对太空领域威胁的能力，并阻止潜在对手将关键的太空系统置于危险境地。

美国《太空新闻报》（Spacenews）报道称，五角大楼在2020财年的国防预算中要求8340万美元（约1亿1292万新元）用于支持建设太空司令部。最初，它将由约600名人员组成，分布在科罗拉多、加利福尼亚、内布拉斯加的四个空军基地。太空司令部的确切位置尚未确定。