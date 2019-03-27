丑闻缠身 大韩航空会长赵亮镐连任董事失败

（早报讯） 受一系列丑闻影响，赵亮镐连任大韩航空公司内部董事失败。

据韩国联合通讯社等韩媒消息，大韩航空公司27日在首尔举行股东大会，否决了公司延长其会长赵亮镐（Cho Yang-ho）内部董事任期的提议。

中国新闻社报道，大韩航空公司成立于1969年，母公司为韩进集团。韩进集团创始人赵重熏去世后，其子赵亮镐担任韩进集团会长兼大韩航空会长。

近年来，赵亮镐一家深陷丑闻风波。去年，韩国检察机关以涉嫌贪污、渎职、欺诈等罪名，起诉赵亮镐。他的妻子和两个女儿也相继曝出侮辱打骂员工、涉嫌走私奢侈品、涉嫌家暴等，引发高度关注。舆论批评赵亮镐一家“坐享特权”。

此次大韩航空公司股东大会前夕，多个民间团体对外发表声明，要求股东考虑股民利益，将赵亮镐“逐出”大韩航空董事会。

根据韩国KBS电视台消息，当天股东大会上，大韩航空第二大股东、韩国国民年金公团以及部分外国股东，均对赵亮镐连任内部董事进行了否决。

韩国SBS电视台、《韩国时报》等媒体称，赵亮镐作为韩进集团会长，将依然拥有大韩航空的管理权，但他将丧失直接决策权和经营权。舆论分析认为，赵亮镐将成为韩国企业“巨头”中第一位被迫退出董事会的创始家族成员。