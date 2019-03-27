欧盟公布5G网络计划 华为免受封杀

（早报讯） 欧洲联盟制定了一项广泛战略来确保其未来的第五代通信技术（5G）移动网络免受攻击的威胁，但没有满足美国提出的封杀华为技术有限公司的要求。

美国一直在向欧洲盟友施压，要它们禁止华为设备进入电信网络，原因是担心中国企业可能会被迫为北京方面的间谍活动提供便利--华为和中国驻欧盟大使馆均否认了这一指控。在周二公布的建议中，作为欧盟行政管理机构的欧洲委员会将决定权交给了各成员国。

彭博社引述欧洲安全专员朱利安·金(Julian King)在法国斯特拉斯堡的新闻发布会上的讲话说：“我们今天不是在谈论禁令，而是在谈论一个将以风险和弱点彻底分析为基础的过程，”

欧盟让成员国对各自的5G网络基础设施进行风险评估，然后在7月15日之前上报。到12月底，各国将需要就任何全欧盟范围的措施作出集体约定，例如认证要求、测试或确定罹难“不安全”的供应商。各国将保留出于国家安全原因而禁止一些公司进入其市场的权利。

华为发布声明回应欧盟公告称，其对欧洲委员会5G安全建议的客观、适当态度表示欢迎，并称其理解欧洲监管机构对网络安全问题的担忧。

在欧洲一方面担忧中国日益增长的影响力，另一方面又想增加与该第二大贸易伙伴的商业往来之际，目前尚无欧洲国家实施了华为禁令。德国和法国已经提议收紧数据网络安全规定，但不是封杀华为，英国的情报主管也已经表示不太可能颁布禁令。

美国一位高级防务官员周一否认华盛顿方面劝阻盟友使用华为设备的努力失败了。负责采购和保障的副国防部长艾伦·洛德(Ellen Lord)说，美国将继续与英国和德国讨论此事。

关于欧盟在发布建议之前是否咨询过美国这个问题，欧洲委员会负责数字事务的副主席安德鲁斯·安西普(Andrus Ansip)说：“我们必须考虑我们自己的安全问题，考虑我们自己的未来。”

安西普和其他欧盟高级官员已提出对与华为等中国设备制造商合作的担忧，因根据2017年通过的中国国家情报法，所有组织和公民都有责任支持、协助国家情报部门的调查。

除欧盟层面的磋商外，该委员会还敦促各国更新安全要求，并增加供应商和运营商的义务来确保网络的安全。委员会指出，“5G网络中的任何弱点或针对某一成员国未来网络的网络攻击会影响到整个欧盟，”