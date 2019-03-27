反卫星导弹试射成功 莫迪：印度跻身“太空强国”

（早报讯）印度宣布，它用一颗反卫星导弹打下一颗太空中的卫星，印度总理莫迪盛赞这是该国太空计划的一项重大突破。莫迪通过对全国的电视讲话宣布这一消息时说，印度将是继美国、俄罗斯和中国之后第四个使用反卫星武器的国家。

路透社引述莫迪说：“不久前，我们的科学家打下来一颗在离地300公里近地轨道中活动的卫星。”他称这是一项历史性的成就，他说：“印度跨入太空强国的行列。”

这项名为“神力行动”（Mission Shakti）的反卫星导弹试射行动通过印度反卫星武器(ASAT)成功击落了一颗低轨道卫星，过程大概持续了三分钟。中国通讯社引述莫迪说，“神力行动”由印度国防研究与发展组织(DRDO)领导，旨在加强印度安全。该行动幷不针对任何国家，也没有违反任何国际条约。这项罕见的成就有利于帮助印度加入由俄罗斯、美国和中国组成的超级大国梯队。

莫迪下个月将面临大选。他指出，导弹具有极高速度和精度。他说，该行动显示出印度科学家非凡的智慧以及印度在空间项目中的成功。莫迪说，“神力行动”之所以特殊，原因有两点：其一，印度是全世界第四个拥有这项技术的国家；其二，整个项目是印度独立完成。

印度的宿敌巴基斯坦没有立即发表评论。中国外交部或国防部也没有立即作出反应。