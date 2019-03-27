时隔45年 美国原油产量跃居世界首位

（早报讯）美国能源信息署发布的报告显示，美国原油产量2018年时隔45年跃居世界首位。2017年，其原油产量仅次于俄罗斯和沙特阿拉伯，排在第三位，但随着页岩油的增产，产量比2017年增加约两成，超过了两国。在世界能源市场，美国的存在感或将进一步提高。

日本经济新闻中文网引述美国能源信息署（EIA）3月26日发布的报告报道，美国原油产量比2017年增加17％，达到日产量平均1095万桶。俄罗斯（1075万桶）和沙特阿拉伯（1042万桶）的产量也比2017年增加2～3％，但美国的增速更快。

石油巨头英国石油(BP)的数据显示，按包括页岩气开采过程中产生的天然汽油在内的产量计算，美国2014年就超过了俄罗斯和沙特阿拉伯。此次是更为严密的美国能源信息署的统计，是自1973年以来首次跃居首位。

美国能源信息署指出，美国原油产量截至2027年将持续增加。预测称顶峰时的产量将比2018年实际增加3成，达到日产量1400万桶大关。到2020年预计成为原油等能源出口超过进口的“净出口国”。

石油输出国组织（OPEC）和俄罗斯等主要产油国3月中旬针对在6月底之前维持日产量120万桶规模的减产达成协议。力争通过压缩产能来稳定原油价格，但如果美国维持大规模增产，将成为拉低行情的因素。