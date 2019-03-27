美国1月份贸易逆差收窄 进口中国商品大幅下降

（早报讯）由于从中国的进口大幅减少，美国1月份贸易逆差从十年来的最高水平回落，这表明美国公司在之前一个月大量进口中国商品，以避免预期中的关税上调。

彭博社引述美国商务部周三公布的数据报道，1月份商品和服务贸易逆差收窄至511亿美元（690.36亿新元），低于经济学家的预测中值。进口下降2.6%，而出口增长0.9%。与中国的商品贸易逆差--美国总统特朗普的贸易战目标-- 缩减至332亿美元，因为来自中国的进口下降了12.3%。

美国原定于从1月1日开始对中国商品加征关税，但特朗普后来决定暂停实施，以便与中国达成贸易协议，另外中国农历新年假期也往往引起年初数据的波动。

特朗普可能难以实现其可持续降低贸易逆差的目标，因为全球经济增长放缓和美元强势对出口造成压力，而美国需求继续支持货物的出口。

美国和中国官员本周恢复就达成贸易协议展开谈判。若协议达成，将使双方向经济和平再迈进一步。有迹象表明，双方都希望避免长达八个月的贸易战进一步升级。特朗普的首席贸易谈判代表将于周四和周五访问北京，而中国官员计划在下周前往华盛顿。

1月份贸易逆差低于12月份创下的599亿美元的10年高点，彭博新闻社调查的经济学家的预测中值是逆差570亿美元。美国的贸易逆差去年扩大至6210亿美元，也是10年来最高，因为减税刺激了国内对进口商品的需求，强势美元则打压了出口。

周三的数据显示，商品贸易逆差收窄至733亿美元，而服务贸易顺差则微升至221亿美元。由于今年早些时候政府关闭，该报告比原定日期推迟了三周，商务部还取消了1月初商品贸易数据初值的发布。

1月份出口总额增加至2073亿美元，汽车、卡车、珠宝和消费品出口增加。飞机出口下降。受电脑配件、半导体和石油拖累，当月进口降至七个月低点2585亿美元。

大豆出口增长三倍以上，达到12亿美元，这可能反映出中国承诺购买更多大豆后中国的采购量增加。与此同时，对中国的整体出口额下降至71亿美元，在未经调整基础上，为2010年以来的最低水平。

有新的迹象表明，全球经济增长放缓可能会对美国商品出口构成压力。本月，经济合作与发展组织将2019年全球增长预期从3.5%下调至3.3%，中国下调了经济增长目标，欧洲央行也调低了对该地区的经济增长预测。