泰国为泰党与六党结盟 反对巴育再任首相

泰国为泰党、未来前进党等六个政党27日在曼谷召开新闻发布会，称他们已集合起七个政党的力量，有望在本次大选中赢得国会下议院过半数席位，将共同反对现任首相巴育被选为新的首相。支持巴育的公民力量党27日回应称选举结果未公布完，这些党派言之尚早。

这七个政党是亲前首相达信的为泰党、新政党未来前进党、泰国自由党（Seri Ruam Thai）、国家党（Prachachart）、新经济党（New Economy）、为国党（Pheu Chart）和泰国人民力量党（Palang Puangchon Thai），其中六党的党首27日在新闻发布会现场签署联合声明，表明反对由巴育领导的全国维持和平秩序委员会续权的立场。为泰党秘书长蓬探称，新经济党也已口头答应与六党持同一立场。

新华社引述蓬探说，根据各党派的统计，为泰党在本次大选中能获得137席以上席位，加上其他六党合计能在500席的国会下议院中得超过半数议席。

未来前进党党首塔纳通说，新的首相应来自国会下议院席位最多的党派。

支持巴育的公民力量党27日下午召开新闻发布会，党秘书长颂提拉称，目前选举委员会未完全公布选举结果，这七个党派的论断言之尚早。党首乌达玛表示，目前人民国家力量党也在与相关党派沟通，相信能组建占国会下议院席位过半的多党联合政府。

泰国选举委员会日前称，将在29日公布非正式的各党得票统计结果，并在5月9日公布正式结果。按照泰国选举法，国会下议院500个议席确定后，再与全国维持和平秩序委员会指派产生的250名上议院议员联合投票选举首相。

2014年，泰国军方发动政变推翻英叻首相领导的为泰党政府。原陆军司令巴育领导成立全国维持和平秩序委员会，担任首相并执政至今。3月24日举行的泰国国会下议院选举是2014年以来的首次选举。此次选举中，公民力量党提名巴育为该党的首相候选人。