（早报讯） 英国议会下院周三（27日）经投票表决，正式确认推迟原定于本月29日的脱欧。目前脱欧最终期限仍未确定。

英国议会下院周三经过辩论，最终以441票支持、105票反对的投票结果确认将原定的脱欧日期从法律中移除。

此前，欧盟已同意英国首相特雷莎·梅提出的推迟脱欧申请，并为脱欧最终期限提供“二选一”时间表。方案一是如果英国议会下院能通过脱欧协议，将允许脱欧期限延至5月22日，即欧洲议会选举的前一天；方案二是如果英国议会下院未能通过协议，则英国必须在4月12日之前再做出新抉择。

欧洲理事会主席图斯克说，新抉择可能是批准协议，也可能是无协议，或是继续延期，甚至是撤销脱欧。

英国议会下院周三还就议员提出的包括“无协议脱欧”、“举行二次公投”等八种脱欧方案举行了一系列“指示性投票”。该投票并无法律约束力，政府此前也已表示不会受制于投票结果。但舆论认为，投票结果将对政府产生压力。

“指示性投票”结果显示，议会未能就支持某种方案形成高度一致。议会最反对的方案包括在4月12日未能通过一份脱欧协议的情况下“无协议脱欧”。

英国脱欧事务部长巴克利表示，政府可能于29日将此前曾两度被议会下院否决的脱欧协议再度交付议会表决。同日，特雷莎·梅明确表示，只要脱欧协议获议会通过，她将在英国脱欧后辞职。

一些英国媒体认为，首相的这一承诺稍稍增加了脱欧协议在议会通过的可能性，但阻力依然很大。