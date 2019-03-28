美国前第一夫人自传出版5个月 销量过千万

（早报讯） 美国前第一夫人米歇尔·奥巴马的自传有望成为迄今最畅销的自传。

据英国广播公司26日报道，德国贝塔斯曼出版集团说，米歇尔的自传《成为》五个月前出版，已售出超过1000万册。贝塔斯曼持有米歇尔自传的出版商企鹅兰登书屋75%的股份。

贝塔斯曼首席执行官拉贝说：“我们认为这本回忆录可能成为有史以来最畅销的回忆录。”

多家出版商先前有意买断美国前总统奥巴马夫妇新书的出版权，包括企鹅兰登书屋和美国另一家出版巨头哈泼—柯林斯公司。企鹅兰登书屋最终赢得合约，2017年支付高达6000万美元（约8134万新元）的版权费。

奥巴马本人的自传尚未出版。一名不愿公开姓名的出版商高级主管先前说，奥巴马将在书中回忆他的总统生涯。

市场调查企业尼尔森公司追踪英国畅销书榜单得出的数据显示，最畅销的前20本传记类和回忆录类图书中，米歇尔自传排名已经升至第11位。

米歇尔（54岁）的自传从童年写起，内容涉及她的职业、在白宫的时光以及成为母亲以后的生活。

她在自传中披露，她与奥巴马的婚姻经历多重困难，二人如何承受流产痛苦。书中写道，他们借助试管婴儿技术生下两个女儿马莉娅和萨莎。

此外，米歇尔在书中批评美国现任总统特朗普，称“永远不会原谅”他，因为后者曾置奥巴马一家于险境。

特朗普数年前坚称，奥巴马作为美国首名非洲裔总统，并非在美国出生，他的当选因而违反宪法。虽然奥巴马公开出生证明，但特朗普认定“是伪造”。直至2016年9月，作为共和党总统候选人，特朗普终于承认奥巴马是在美国出生的美国公民。

奥巴马夫妇先前承诺，把版权收入中的一大部分捐给慈善机构，包括奥巴马基金会。