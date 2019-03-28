取得平静号8个月 马国政府耗逾465万保养费

（早报讯） 马来西亚财政部指出，政府在去年8月从印度尼西亚手中取得超级游艇“平静号”后，目前已耗费逾1400万令吉（约465万新元）来保养平静号。

马来西亚财政部在昨天书面答复中指出，政府在去年8月至12月期间，耗费约1100万令吉保养平静号，而在今年1月至3月期间，则花费了322万令吉。

当今大马报道，财政部指出，这些费用涵盖管理费、维修费、燃油、律师费、保险及出售游艇过程的费用。“平静号目前安置在浮罗交怡，并归吉隆坡高庭照顾及管制。”

财政部指，自去年8月，政府已委任Wilson Yacht Management Ltd (WYM) 管理和保养平静号。

财政部也披露，平静号目前进入第二阶段的拍卖过程，因为首个阶段的拍卖没有结果。“第二阶段的拍卖过程将通过私人协约或直接销售方式卖出，预计在2019年3月31日结束。”

马来西亚当局是在去年8月6日从印尼当局手上取得平静号。在这之前，印尼当局接获美国司法部申请后，在去年2月28日于巴厘岛扣押平静号。

去年10月19日，吉隆坡高庭宣判，一马公司的两家子公司，即一马能源控股有限公司和一马全球投资有限公司是平静号的合法拥有人。

一马公司随后获得吉隆坡海事法庭的同意，以公开拍卖方式出售平静号套现。但去年12月开标发现，出价皆低于低价，因此议决改采私下谈判的脱售方式。平静号游艇底价最少1亿美元（约1.36亿新元）。