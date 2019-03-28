美国研究：儿童越喜爱恐龙 智力水平或越高

（早报讯） 美国一项研究表明，如果家中小孩非常喜爱恐龙，并且能够分辨出腕龙和梁龙的区别，那或许表明这个小孩的智力水平比较高。

美国印第安纳大学和威斯康星大学通过研究发现，对恐龙有“强烈兴趣”的小朋友可能有更高的智力水平。

研究发现，如果小朋友对恐龙有“强烈的兴趣”，他们将能从中收获到很多有益的东西。比如，小朋友的毅力会得到加强，专注力会提升，他们处理复杂信息的能力也会因此提高。

研究还发现，小朋友研究恐龙的方式能为他们在解决未来生活问题时提供参考。

报道称，虽然很多时候小朋友对恐龙只有“三分钟热度”，可能很快对恐龙就不感兴趣了，但这并不代表什么。

研究人员指出，这种情况很常见，因为统计显示，当中只有约20%的小朋友能够将兴趣保持到上学阶段的5至6岁。

报道指出，喜爱恐龙并不是反映儿童智力的唯一指标，因为还有研究表明，小朋友不能彻夜睡觉也能反映智力水平高低。

在布里斯托尔大学从事婴儿健康和发育心理学研究的弗莱明教授称，那些不睡觉的婴儿比那些喜欢打盹的婴儿更聪明。他建议不要整夜睡觉，高水平的智力或与此相关。

他解释说：“婴儿不能长时间睡觉……这对他们来说并不好，而且绝对没有任何证据表明让孩子睡得更久有好处。”

不过他也说，大部分家长可能并不想听到这些。