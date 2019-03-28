美联邦航空局“认证外包”受质疑 变革或难推行

（早报讯） 正对美联邦航空局进行调查的美国交通部周三（27日）表示，将对飞机安全的认证方式作出“重大改变”，但改变饱受争议的“认证外包”做法或难推行。

美国参议院商务、科学和运输委员会当天举行听证会，“拷问”联邦航空局允许波音公司对其产品进行安全认证一事。美国交通部督察长斯科韦尔在听证会上表示，7月前将对飞机安全的认证方式进行重大改革，推出新的监管流程，但未表明是否会取消“外包”。

本月10日，埃塞俄比亚航空一架波音737-8飞机发生空难，这是继去年10月29日印度尼西亚狮航飞机空难事故之后，波音737-8飞机发生的第二起空难，而该型号飞机的防失速系统可能在两起空难中均出现问题。

美国联邦航空局代理局长埃尔韦尔作证时承认，波音公司获准通过“机构指定授权”（ODA）方式对其产品进行安全审查，其中就包括防失速系统。

埃尔韦尔说，联邦航空局的安全认证“外包”模式旨在节约时间和成本，要取代“外包”审查人员的工作必须多聘用一万名员工，耗资18亿美元（约24亿新元）。

埃尔韦尔也否认波音公司进行“自我认证”，理由是联邦航空局直接参与了对该型飞机防失速系统的认证，且认证过程“细致而全面”。

但被问及如何看待波音将部分安全功能列为“选配”而非“强制”时，埃尔韦尔的回应前后矛盾。他承认联邦航空局不允许这种做法，又表示不理解航空公司为了省钱而不购买安全配置。

美国参议员克鲁兹在听证会上说：“企业与监管者的亲密关系撼动了公众信心。”

美国参议员尤德尔则指联邦航空局加快波音MAX系列飞机安全认证审批，是为了帮助波音公司与空客竞争。

作证的国家运输安全委员会主席萨姆沃特表示，他正就政府对企业的态度展开调查。