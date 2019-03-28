美国批准美国公司销售核能技术给沙特阿拉伯

（早报讯）美国能源部长里克·佩里已批准六项机密授权，同意美国公司销售核能技术，并协助沙特阿拉伯兴建核能电厂。

路透社根据所取得的一项文件副本报道，沙特的目标是兴建至少两座核能电厂。目前有数个国家竞标，包括美国、韩国与俄罗斯，沙国预定今年下半年公布得标厂商名单。

熟悉此案的匿名消息来源指出，佩里所批准的授权，名为“810号授权”（Part 810 authorizations），内容是同意厂商在标案拍板前，为沙特核能厂做先期规划与预备工作，但并不输出核能厂所需设备。

台湾中央通讯社引述报道说，能源部国家核子安全局（NNSA）在文件中指出，对于这项授权的批准，美国竞标厂商先前已要求政府行政部门保密。

许多国会议员关切，美国与沙特阿拉伯分享核能技术，最终可能导致中东地区核武竞赛。

沙特阿拉伯王储穆罕默德·萨勒曼去年曾告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS），如果敌国伊朗发展核武，沙特也会投入。

在沙特阿拉伯异议记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）2018年10月2日于沙特驻伊斯坦堡领事馆遇害后，美国与沙特分享核能技术一事，更加引起国会注意，而810号授权是在2017年11月后批准的，从文件中无法判别是否当中任何授权是在卡舒吉命案发生后所准。

民主党籍联邦众议员薛尔曼（Brad Sherman）27日在国会听证会中，要求国务卿蓬佩奥公布去年4月中旬获准的厂商名单。蓬佩奥表示，他会去了解。薛尔曼说，特朗普政府与沙国分享核能技术，却企图迴避国会监督。