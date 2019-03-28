移民挟持商船 驶往马耳他

（早报讯）一批移民劫持一艘商船，改变航线驶向马耳他。马耳他武装部队说，军方已经控制了这艘商船。

据报道，这艘商船在利比亚海域救起108名移民，准备将他们送回陆地。在距利比亚海岸约10公里处，移民控制了这艘船名为Elhiblu 1的商船。

新华社引述马耳他武装部队发言人说，这艘商船驶向马耳他方向时，利比亚海岸警卫队随后追踪。

法新社引述马耳他军方说，当商船距离马耳他30海里时，它与船长建立了通信联系。“船长多次声称船只不在他控制之下，他和他的船员被一些移民强迫和威胁，要他们前往马耳他。”

马耳他海军说，其中一艘巡逻艇阻止该船进入马耳他水域，武装部队的一个特种作战部队登上商船，将它护送到马耳他，并将“交给警方进行进一步调查”。此次行动由两艘快速拦截艇、另一艘巡逻艇和一架直升机支援。

特种部队将这艘商船护送到瓦莱塔港口，交给马耳他警方进行进一步调查。军方没有提及军人是否需要使用武力来控制该船。

有消息说，这艘商船从土耳其起航，载着108个移民，船员为土耳其人，目前船员状况尚不清楚。

马耳他原本不允许这艘船进入其海域。意大利内政部长萨尔维尼说，意大利不让这艘船在其港口靠岸。意大利副总理马泰奥·萨尔维尼27日说，意大利不会向那些犯下海盗行为的“罪犯”开放其港口。