泰国选举委员会公布大选各党得票情况

（早报讯）泰国选举委员会28日公布2019年大选各党得票情况，其中亲现政府的公民力量党得票数第一，获得843万张选票；反对派政党为泰党、未来前进党得票数位列第二和第三，各获792万和626万张选票。

得票数排名第四和第五的政党是民主党和泰自豪党，两党各获394万和373万张选票。

新华社报道，根据选举委员会公布的数据，本次国会下议院选举共有3826万人投票，投票率达到74.69%，有效票比例达到92.85%。但当地媒体质疑部分数据存在漏洞，如投票人总数和计票总数不一致、投票率偏高等。

泰国国会下议院由350席分区议员和150席不分区议员组成。根据泰国选举制度，全国350个选区每个选区选出一名议员进入分区议席，再按各政党得票比例确定不分区议席分配方案，选举委员会此前已经公布了350席分区议席的初步计票结果。

根据下议员选举法中规定的算法，可初步计出各党的不分区议席数，与日前公布的分区议席相加，初步预计为泰党在国会下议院获得137席，席位最多。其次是公民力量党获得约118席，未来前进党约88席，民主党约55席，泰自豪党约52席，泰国自由党和泰国发展党各11席。此外，还有多个政党获得3至6个议席。

按照泰国选举法，国会下议院500个议席确定后，再与全国维持和平秩序委员会指派产生的250名上议院议员联合投票选举首相。

2014年，泰国军方发动政变推翻英叻首相领导的为泰党政府。原陆军司令巴育领导成立全国维持和平秩序委员会，担任首相并执政至今。3月24日举行的泰国国会下议院选举是2014年以来的首次选举。此次选举中，公民力量党提名巴育为该党的首相候选人。