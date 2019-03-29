印度试射反卫星导弹 产生250碎片

（早报讯）印度周三（27日）突然试射一枚反卫星导弹，成功摧毁一枚近地轨道人造卫星，震惊国际社会。该国国防研究及发展组织周四（28日）预测，卫星的碎片将在45日内“消失”。不过，美国国防部表示，印度这次的反卫星武器测试，产生超过250块碎片。

东网报道，根据印度政府发放的信息，国防研究及发展组织当日成功发射一枚弹道导弹防御拦截导弹，并以“碰撞击毁”的模式摧毁一枚人造卫星。该组织负责人雷迪受访时说，目标是一枚军事卫星，重量为750公斤；它于今年1月24日发射升空，准备反卫星测试。

外界担忧反卫星武器测试在地球轨道产生大量碎片，造成的威胁可持续很多年。对此，雷迪指为减低碎片在太空的威胁，当局才挑选近地轨道卫星作为目标。他指碎片约一个半月内重返地球大气层烧毁。

中国在2007年曾发射导弹摧毁卫星，结果产生多达3000块碎片。雷迪解释，该次测试的卫星距离地面800公里，因此很多碎片残留在轨道上。相反，印度摧毁的卫星距离地面300公里，产生的碎片只会跌落地球，并在重返大气层时烧毁，不威胁其他卫星。

美国国防部署理部长沙纳汉回应指，任何国家进行反卫星武器测试，有机会在太空产生大量碎片。五角大楼引述战略司令部的数据指，印度的测试产生大量碎片，当局将在碎片重返大气层时发出通知。