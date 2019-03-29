英国议会今晚将就脱欧协议进行“部分表决”

（早报讯）英国议会当地时间29日下午2时30分（新加坡时间晚上10时30分）将再度对脱欧协议进行表决，但据英国国会下议院议长伯考表示，表决内容只限于“退出协议”，而不包括与欧盟未来关系的“政治宣言”。工党党魁科尔宾批评称，这么做是“蒙着眼睛脱欧”。

中新网报道，和以往的表决不同，此次表决的内容仅限于脱欧协议两部分内容中的一个，即退出协议。

这一部分内容具有法律约束力，其中规定了英国退出欧盟的相关条款，包括英国与欧盟的分手费、过渡期的细节、公民权利保护和具有争议性的北爱尔兰“后备方案”条款。

而脱欧协议的另一个部分是政治宣言，这一部分内容无法律约束力，主要概述了英国脱欧后与欧盟的未来关系。

由于首相特雷莎·梅已经对保守党议员承诺，一旦协议表决通过，她将会辞职，不再主导未来的脱欧进程，因此29日的表决将同步决定她的命运。

据悉，英国许多议员对于政府分割表决表示不满，指责这是投机取巧，也有人质疑合法性，但保守党议会领袖利德索姆表示，一切都是为了确保英国能在5月22日脱欧。

报道指出，如果29日的表决通过，英国将达成欧盟提出的条件，脱欧日期将延后至5月22日，但由于只有通过部分协议，英国还需要另选日子通过政治宣言，又或是修改相关法律。