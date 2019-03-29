马国美女部长杨美盈今举行婚礼

（早报讯）马来西亚美女部长杨美盈与IOI房地产首席执行员李耀升今日（29日）举行婚礼，杨美盈甜蜜向丈夫告白：“那天，星星对齐了，我们相遇了，一切就这样不可思议地发生了。”

星洲网报道，35岁的杨美盈是能源、科技、科学、气候变化及环境部长今午在面簿上载一张与丈夫李耀升（40岁）的合照，并透露李耀升是在今年1月3日正式向她求婚，地点在剑桥大学。

她说：“2019年1月3日，当时我们正一起游览我的母校剑桥大学，他以最意想不到的方式向我求婚了。这35年来，我过着充实幸福的单身生活，自由追求梦想。今天我在上帝面前立约，只要我们活着，都将一直在一起。”

李耀升则在婚宴上高唱林子祥的《分分钟需要你》，向杨美盈传送爱意。出席婚宴的青年及体育部副部长沈志强形容，这是一场私人的家宴，场面温馨和感人。

杨美盈和李耀升今早在布城Le Meridien酒店举行婚礼后，移师到附近的布城万豪（Marriott）酒店举行婚宴。杨美盈是民主行动党党员，除了民行党资深领袖林吉祥等一众党内领袖，出席的嘉宾还包括马华前总会长林良实、黄家定等。

杨美盈和李耀升已于3月11日注册结婚，今天则是结婚典礼。