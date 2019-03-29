世界气象组织：全球变暖加剧

（早报讯）世界气象组织发布的《2018年全球气候状况声明》显示，过去一年全球变暖仍在加速，为全球带来诸多经济社会方面的挑战。

世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯与联合国秘书长古特雷斯、第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨一起，于28日在纽约联合国总部发布了这份报告。

新华社引述报告说，2015年至2018年是自有气温记录以来最热的四年，其中2018年是史上第四热的年份；当年全球平均气温较工业化前水平上升约1摄氏度；上层海洋热含量达到历史峰值；全球平均海平面比2017年上升3.7毫米，创历史新高；海洋酸化加剧；北极海冰面积远低于历史平均水平；南极海冰面积在9月底至10月初达到当年峰值后迅速缩减，到2018年底月均海冰面积接近历史最低水平。

报告称，2018年与极端天气和气候事件有关的自然灾害影响全球近6200万人，其中受水灾影响人口在3500万以上。飓风“迈克尔”和“弗洛伦斯”使美国遭受总计490多亿美元（664.81亿新元）经济损失，导致100多人死亡。受超强台风“山竹”影响的人口在240万以上，其中134人死亡。2018年高温和野火在欧洲、日本和美国共造成1600多人死亡，仅在美国高温和野火造成的经济损失高达240亿美元。

气候变化还威胁农业生产，使多年来全球饥饿状况持续好转的势头发生逆转。

联合国秘书长古特雷斯在发布会上呼吁各国领导人在今年9月联合国气候变化峰会上拿出切实可行方案，应对气候变化。