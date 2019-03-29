新西兰举行国家悼念仪式 哀悼枪击案遇难者

（早报讯） 新西兰历史上最大枪击事件发生两周后，新西兰克赖斯特彻奇市于当地时间29日上午10时举行国家悼念仪式，数万人齐聚哈格利公园，哀悼克赖斯特彻奇枪击案遇难者。

据主办方透露，约有2.5万人参加了在严密安保措施下举行的悼念活动。新西兰总督雷迪和总理阿德恩参加悼念仪式，包括澳大利亚总理莫里森在内的多国政要和外交使团代表出席。

中国通讯社引述新华社、澎湃新闻等的报道说，当天悼念仪式的安保级别之高在新西兰前所未有。早晨7时开始，直升机在哈格利公园上空盘旋，公园周边路段全部封锁，警方在恐袭事件案发地附近用大量巴士堵住路口，所有现场采访的媒体记者需提前登记幷接受安检。

阿德恩用毛利语的欢迎辞为仪式揭幕。来自59个国家的代表出席，其中包括澳大利亚总理莫里森和太平洋邻国斐济、法属波利尼西亚、萨摩亚和托克劳的国家元首。英国王室未出席此次悼念仪式，但威廉王子将于下月访问克赖斯特彻奇。

阿德恩在悼念仪式上说：“14天前，我们经历了新西兰最黑暗的时刻，失去了至少50条鲜活的生命。我们会永远记住这个国家流下的泪水。任何形式的暴力和恐怖主义在新西兰都不可容忍。”

枪击案幸存者之一的哈迈德在追悼会上发言，他坐在轮椅上含着泪对枪击案嫌犯塔兰特表示宽恕，“我不想让我的心一直像火山喷发般沸腾”，他的妻子在袭击中丧生。28岁的枪击案嫌犯塔兰特目前被指控谋杀罪，3月16日，新西兰法院将其拘留期延长至4月5日。

当地穆斯林群体发言人依次宣读了死者的名字，观礼的人们纷纷起身默哀，英国民谣歌手凯特·斯蒂文斯的歌声也缓缓响起，他带来了一曲《和平列车》。

3月15日，克赖斯特彻奇市两座回教堂发生严重枪击事件，造成50人死亡、50人受伤。这是新西兰历史上最严重的恐袭事件。