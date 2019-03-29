阿兹敏：“爱哭宝宝”是给自己的劝告

（早报讯）马来西亚人民公正党署理主席阿兹敏暗讽槟州峇东埔国会议员努鲁依莎是“爱哭宝宝”一事在党内掀起反弹，他今天（29日）澄清，那不是针对努鲁依莎，而是他给自己的提醒。

电子媒体“当今大马”报道，也是经济事务部长的阿兹敏今午在雪兰莪州鹅唛出席活动后，受询及此事时说：“我是在给我自己劝告。”

当记者追问他有何劝告要给也是公正党副主席的努鲁依莎时，阿兹敏笑说：“我何德何能给她劝告。”

至于努鲁依莎的父亲、公正党主席安华日前发表“有人只顾权位”言论，阿兹敏表示，安华并没有说明相关言论是针对他，因此他提醒提问的记者不要自作聪明，或指控安华。

努鲁依莎近来因为辞去公账会职务及接受媒体访问时批评首相马哈迪，引发朝野骂战。阿兹敏随后在推特不点名批评努鲁依莎是“爱哭宝宝”，表示：“这个国家需要准备咬紧牙关一路坚持到底的务实者，而不是爱哭宝宝。我们无论如何都必须确保它行得通。如果你熬不住热，就请离开厨房。”

对此，安华受询时指阿兹敏应“冷静一点”，并意有所指地说：“我认为他应该关注中央课题。总会有人想要捍卫原则和理念，但也会有人只想要坐在那里，不惜代价捍卫自己的位子。”