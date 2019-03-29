日本蛰居族也“老龄化” 中高年多于年轻人

（早报讯） 日本内阁府3月29日发布的调查结果显示，半年以上足不出户的“蛰居族（Hikikomori）”，40～64岁的人估计有61万3千人。七成以上为男性，蛰居七年以上者占半数。高于15～39岁的54万1千人。可见日本蛰居族的老龄化和长期化日趋明显。以中高年阶层为对象的蛰居族调查在日本属于首次。

日本经济新闻中文网报道，日本内阁府将蛰居族定义为几乎不走出自己房间和屋子的状态、以及除满足爱好和去附近便利店以外不外出的状态持续六个月以上的情况。专职主妇和主夫在过去的同类调查中并未纳入，但此次与家人以外接触较少的人也纳入蛰居族。

相关调查于2018年12月以日本全国范围内随机选取的40～64岁男女5000人为对象，通过访问实施。从其中的3248人（65％）获得了回答。以结果乘以人口数据，推算了整体的人数。

相当于蛰居族的人占回答者的1.45％。从成为蛰居族的年龄来看，“60～64岁”为17％，比例最高。契机以“离职”为最多，“人际关系”和“疾病”次之。

关于蛰居持续的时间，在提供的11个选项中，回答最多的为“3～5年”，占21％。达到7年以上的人合计占约五成，“30年以上”也有6％。首次蛰居的年龄从20～24岁（13％）到60～64岁（17％），年龄层没有明显倾向。

除了小时候起维持蛰居状态的情况之外，可以看到存在以退休为契机失去与社会接触的情况。日本内阁府的负责人指出，“需要采取与以往将年轻蛰居族视为对象的援助措施不同的支援方式”。

关于平时在自己家做什么事，“看电视”和“上网”等回答少于并非蛰居族的人。关于烦恼的倾诉对象，表示“不向任何人倾诉”的回答在四成以上。

虽然存在调查时期的差异等，但内阁府认为，加上15～39岁的人，日本的蛰居族总人数在100万人以上。

日本内阁府以往将蛰居族视为年轻人特有的现象，将39岁以下作为调查对象。针对此次首次调查中高年阶层的情况，内阁府的负责人指出，“随着国家承认40岁以上也存在蛰居族，希望传播需要支援的不仅仅是年轻人这一认识。”