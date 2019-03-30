马国卫生部已吊销 七含氯沙坦产品注册

（早报讯） 马来西亚卫生部指出，自今年3月7日起，已吊销七个含有氯沙坦（losartan）的产品的注册，同时也下令相关公司回收产品，目前相关产品已没有在马国市场内流动。

卫生部文告指出，被撤销注册的药物全都生产自印度，分别为Hetero Labs Limited生产的LOSAGEN 50及LOSAGEN 100；Intas Pharm Ltd生产的Losartas 50mg Tablets及Losartas 100mg Tablets；以及Torrent Pharmaceuticals Ltd生产的TOZAAR PLUS LS 50/12.5mg Tablet、Tozaar 50mg Tablet及Tozaar Tablets 100mg。

马国卫生部促请民众须食用经药物管理局注册及批准的任何药品及保健品。民众可到国家药剂监管机构（NPRA）的网站（www.npra.gov.my）或通过谷歌Play商店下载手机APP（NPRA Product Status），查验相关药物是否已经取得注册。

因查出含少量可能致癌物质，新加坡卫生科学局日前召回三个品牌的氯沙坦药物，这三种含有氯沙坦的产品是：Hyperten Tablet、Losagen Tablet以及Losartas Tablet。

新加坡有约13万7000人受影响，其中13万名病患是到公共医疗机构买药。