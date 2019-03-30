一瓶葡萄酒或等于半包烟 适度饮酒也有致癌风险

（早报讯） 英国研究人员29日说，每周喝一瓶葡萄酒相当于每周抽五到10根烟，适度饮酒同样有致癌风险。

南安普敦大学等机构研究人员评估了饮酒相关的癌症风险，并将这一风险与抽烟引发的患癌风险进行比较，将患癌风险值量化为相当于抽几根烟。

研究发现，每周喝一瓶葡萄酒带来的终生患癌风险值，即一个人一生中罹患癌症的几率，对非吸烟男性来说为1.0%，相当于每周抽五根烟；对非吸烟女性来说为1.4%，相当于每周抽10根烟。如果每周喝三瓶葡萄酒，那男性和女性的终生患癌风险就会分别上升到1.9%和3.6%。这大致相当于男性每周抽八根烟，女性每周抽23根烟。

对男性而言，与饮酒相关的癌症风险集中在消化道方面；对女性而言，55%的饮酒相关病例罹患的是乳腺相关癌症。因此，即便是适度饮酒，也会带来癌症风险，尤其是乳腺癌风险。

领导上述研究的南安普敦大学医院国民保健制度信托基金会的海兹说：“目前重度饮酒已被确认与口腔、咽喉、食道、肠、肝脏及乳房的患癌风险相关，但与吸烟形成鲜明对比的是，这一点并没有获得公众的广泛理解……我们希望通过把香烟作为参照物，可以更有效地帮助人们认识饮酒风险，在充分知情的情况下做出生活方式上的选择。”

但海兹同时强调，这项研究并不是说适度饮酒与抽烟就是一回事。从个人层面看，喝酒或抽烟带来的癌症风险个体差异很大。对很多人而言，喝一瓶葡萄酒与抽五到10根烟给自己带来的癌症风险可能大不相同。