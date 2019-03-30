马国网民请愿要求直播纳吉案审讯

（早报讯）马来西亚吉隆坡高庭敲定前首相纳吉被控七项涉及一个马来西亚发展有限公司前子公司SRC国际私人有限公司的贪腐案下周三（4月3日）开审后，要求直播审讯的声音再次响起，网民更重启网上请愿，争取直播。

电子媒体“当今大马”报道，去年7月总检察署连续就多宗大案起诉纳吉后，即有网民发动网上联署，要求直播审讯过程。

纳吉的辩护律师沙菲宜去年10月底也赞同此事，声称为了透明起见，电视台应现场直播纳吉案的审讯过程。

不过，通讯及多媒体部长哥宾星当时回应说，国营电视台和马新社电视的播送时段有限，因此国营电视台不会现场直播纳吉的案件审讯。

如今SRC国际公司案开审在即，网民重新启动九个月前在Change.org网站发起的请愿，要求政府直播审讯过程。

据报道，截止今天（30日）傍晚6时，该请愿已获得3万2370人联署。

纳吉因涉嫌滥用SRC国际公司4200万令吉（约1400万新元）资金，于去年7月4日和8月8日，先后被控三项失信、三项洗钱及一项贪污滥权的罪名。此案原定今年2月12日开审，但上诉庭在2月11日决定展延有关审讯，总检察署随即向联邦法院上诉。

纳吉因涉及一马案至今共被控42罪，他全不认罪，并坚称自己是清白的。