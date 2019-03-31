日本明天公布新年号 选年号有何要求？

（早报讯）日本明仁天皇将于4月30日退位。明天（4月1日），日本政府将提前一个月，宣布新年号。这代表沿用逾30年的平成年号届时将结束。新年号的选择，引发日本社会高度关注。

据中新网报道，日本政府此前在首相官邸召开关于新年号选定程序的会议，根据程序，菅义伟将听取内阁法制局长官横畠裕介的意见，选定数个新年号方案，并于当地时间4月1日上午9时30分，于首相官邸举行汇集各界专家的讨论会，在会上提出新年号方案，征求意见。

讨论会料历时约40分钟，专家据报包括诺贝尔医学奖得主、京都大学教授山中伸弥，以及“直木奖”得奖作家林真理子。

菅义伟之后将把专家讨论会的结果向首相安倍晋三汇报，安倍约在当天上午10时20分听取众院议长大岛理森和参院议长伊达忠等人意见后，在内阁会议上磋商新年号并作出最终决定，由菅义伟召开记者会公布新年号，安倍会在中午举行记者会，向国民解释新年号的含义。

报道称，此次提前公布新年号，过去没有先例。日本政府考虑更改年号不要对民众生活造成不便，也不造成民间及公家机构在相关系统修改上的困扰，决定提前一个月公布，让各界有时间因应。

不论日本政府部门或企业，仍惯用年号记载文件的日期。目前，富士通和日本电气已协助客户，确保计算机系统不会受年号更改影响，东京港区的政府部门官员将在文件上的平成年号画上交叉，并会盖上新年号。

但这种做法引发部分保守派人士不满。自民党内保守派认为，从尊重传统的观点来说，应待5月1日新天皇即位后再公布新年号，但这项诉求未被安倍接受。

据日本《朝日新闻》报道，新年号的考虑条件包括以下几点：常用汉字、每一个字笔划最多12到15划、开头的罗马拼音不使用M(明治)T(大正)S(昭和)H(平成)、尽可能避免使用民间自办票选的前几个年号、避免使用广泛被使用在人名上的文字、不使用和大企业相同的名称等。

而年号选定手续要点所规定的6个注意事项，则包括具符合国民理想的良善意义、2个汉字、易写、易读、至今未曾使用为年号或谥号、非广为一般民众使用。

据资料，日本历代的247个存档的年号里，可追溯的纪录绝大部分的典故取自中国古代经典著作。从中国的《尚书》中取字的有37次；其次是《诗经》，一共15次。近期的“平成”和“昭和”，引用的就是尚书里的“地平天成”以及“百姓昭明，协和万邦”。

此外，日本年号传统上都是2个汉字，但没有明确限制使用字数，据悉，日本历史上有5个年号使用4个汉字。

香港《文汇报》称，平成年号自1989年1月8日开始采用，意思为“达致和平”，日人当时寄望日本能在国际社会上扮演更重要角色。然而，随后出现日本经济泡沫破裂，在国际社会的影响力也减退，加上1995年阪神大地震和“311”大地震等大型天灾，使日本国民对平成年号的美好期望落空。