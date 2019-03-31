自认年纪大时日无多 马哈迪自称“焦急首相”

（早报讯）马哈迪去年以93岁高龄再度坐上首相职位，创下世界记录，他如今坦言自己年岁已大，在世所剩的时日无多，因此总是在“焦急”，希望完成想要执行的事情。

“我很幸运可以活这么久。事实上，我不应该还在世，看到我的前任（首相）发生了什么事。但幸运的是，我不只年纪大，还能发挥作用。”

他说：“但我也知道自己已达高龄，很快的我将孱弱死亡。所以，我一直都很焦急。其他人或许可以慢慢来，但我很焦急，因为我明白我已没有多少时间，做我认为这个国家应该做的事。”

时机到了会退位

马哈迪接受财经周刊《马来西亚焦点》的访问时表示，他清楚自己只是过渡首相，并强调当时机到了，他就会准备退位。马哈迪说，无论如何，只要他还在位，他就会全力以赴。

他说：“因为没有明确的（退位）时间，如果我被要求退位，我就会离开。我只是被告知我是（当时）在野党的首相人选，但他们没有说明时限。”

“他们（希盟）说我是过渡（首相），而有人会接任（首相职）。我认为，此事会早在下届选举前就会发生。”

不改组内阁

马哈迪也表示，虽然他的内阁部长很多都没有经验，但他不会改组内阁。他认为换人取代他们并没有什么帮助。他也认为部长必须接受批评，尤其是那些仍表现得像在野党领袖的部长。

马哈迪也感叹土著的理财效率不高，并指土著倾向于花费在不必要的地方。这也是为何上市公司现有30%股权配额有必要给予土著的原因。