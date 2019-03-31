为了当网红 两少年躲厨柜夜宿宜家

（早报讯）躲厨柜夜宿宜家（IKEA），还在面簿上载照片和录影“炫耀”过夜经过，两名17岁华裔少年隔天被保安员发现后被捕，送进扣留室过一夜，昨午获释，交由副检察司决定是否提控。

夜宿宜家在世界各地形成一股挑战之风，许多分行都面对顾客在打烊后躲在卖场内过夜的困扰，而刚开业约两周的峇都交湾宜家，也发生了这小插曲。

涉案的两名少年是中学生，前一晚夜宿宜家，隔晚就在警局冷冷的扣留室内过夜，为自己的行为付出了代价。

槟城威南警区主任沙菲安说，两名中五生在28日晚上8时到峇都交湾宜家，在10时卖场结束营业时则躲在橱柜里。宜家的电眼录影显示，他们从橱柜出来后沿路走到展示厅的睡房，一路录影拍照，自己也入镜。

他们在前日凌晨6时许被保安员发现，而保安经理事后报警捉人，把他们送入警局扣留所。警方说，他们这是模仿雪州白沙罗一名女孩子夜宿宜家的做法。他们也承认这样做的目的是要在社交媒体炫耀“自己的勇敢及能够躲开保安的巡检”。

警方昨早将两名中学生带往爪夷推事庭申请延扣，但只获推事允许延扣两人至昨午就须释放。如果他们罪成，最高刑罚是监禁六个月或罚款3000令吉（约1000新元），或两者兼施。