纳吉促请当局直播审讯

（早报讯）吉隆坡高庭敲定周三开始审理马来西亚前首相纳吉其中一起涉贪案后，网上随即出现要求当局直播审讯过程的请愿。纳吉对此乐观其成，副首相旺阿兹莎则指这将让审讯变成“马戏班”。

吉隆坡高庭已经确定周三审理纳吉被控涉及一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）前子公司SRC国际私人有限公司的贪腐案。纳吉被控滥用SRC公司4200万令吉（约1400万新元）资金等对七项罪名，但他都不认罪。

旺阿兹莎星期日受询时表示，纳吉上述案件的审讯过程是否直播，必须由法庭决定，因为这是法庭的权限。她说，政府希望借着此案彰显法律的作用及审批涉案者，并不希望这次审讯由于直播而变成“马戏团”。

她表示：“我们认为人民很想知道审讯过程，但这是法庭权限，就由法庭决定是否直播。”

纳吉星期日则表示：“我支持直播审讯，这有助提高透明度，人民有权知道真相。”他也回应旺阿兹莎指直播将让审讯变成“马戏团”的说法。他表示：“我不明白为何人民坐在家里看播，也会导致法庭讯审变成马戏团。”他还反问一句 ：“怕什么？”

上网请愿者截至星期日已超过5万人。请愿者认为此案涉及公众利益，直播也可保持透明度并防止散播假新闻，同时确保审讯不受支持者和媒体干扰。