柔佛巴西古当中小学复课

（早报讯）由于柔佛巴西古当金金河毒气污染而停课的111所中小学星期日恢复上课，学生出席率达九成。教育部将为所有受影响的师生提供灾后心理辅导。

金金河3月7日遭人非法倾倒化学废料而产生大量甲烷气体，受影响者超过4000人。教育部3月13日宣布关闭当地所有中小学，次日更宣布关闭近百所托儿所与幼儿园。当局过后在金金河流域发现至少10个倾倒废料地点。警方与环境局上周已提控三名涉案者。

教育部长马智礼星期日巡视当地一所中学后告诉媒体，教育部周一起将为所有受影响的师生或行政人员提供灾后心理辅导。他说，负责辅导的单位包括新山中央医院精神科、柔州教育局，以及柔州社会福利局。辅导将分阶段进行，预计将长达两三周。

马智礼表示，此次受污染事件影响的学生有2510人，其中有450人曾送医。他说，各校星期日复课情况良好，学生出席率达九成。

柔佛州负责回教与教育的行政议员（州内阁部长）阿米诺胡达星期日表示，当局检测并确保巴西古当区空气素质健康和安全后，才决定让当地学校复课。

政府已经多次保证巴西古当的空气素质已达安全水平，但当地一些学校星期日仍派发口罩给学生，一些学生也自备口罩到校。