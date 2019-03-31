民调：晏斗补选国阵较有胜算

（早报讯）森美兰晏斗州议席补选周六正式提名。希盟在两周前进行的民调显示，当地79%受访选民将在4月13日投票时支持巫统候选人及代主席莫哈末哈山。

莫哈末哈山也是晏斗区原任州议员。他是此次补选四名候选人之一，其他候选人还包括希盟人民公正党的斯特兰医生，独立人士及印族前节目主持人玛拉，以及前讲师莫哈末诺亚欣。

希盟消息告诉“透视大马”，巫统在晏斗较具优势。“巫统在晏斗拥有超过5000名党员，约占当地2万2096名选民中的26%。尽管他们在这场补选有很大优势，但依然需要付出很多。”消息表示，除了巫统本身的支持者，莫哈末哈山也由于民众不满希盟的情绪而获益得益。他也指国阵“他们在竞选上远比我们积极。”

莫哈末哈山是前任森州大臣。国阵去年大选丢失森州政权，他才失去大臣职位。当时他因为选委会拒绝没有通行证的斯特兰进入选举中心提名，加上没有其他人参选，因此不战而胜蝉联晏斗州议员。斯特兰去年5月23日入禀选举法庭挑战晏斗选举结果，法庭于11月16日裁定莫哈末哈山胜选无效而必须重选。

晏斗州议席隶属林茂国会议席。林茂国会议席去年大选投票结果显示，希盟在晏斗获得48.1%选票，国阵掌握45.6%选票，伊斯兰党获得4.5%选票。

此外，独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）总监莫哈末阿兹兰也认为莫哈末哈山胜算较高。“晏斗是莫哈末哈山的堡垒区。他已是三届晏斗区州议员，如今也是巫统代主席。他迫切需要在这场补选中胜出以激发党的士气。他一旦败选，政治生涯也将宣告结束。”