马国要求半年时间研究新柔地铁

（早报讯）马来西亚交通部长陆兆福表示，马方已向新加坡政府要求六个月时间来研究新柔地铁系统（RTS）的其他选项，包括如何减低工程成本。

陆兆福周一在国会走廊受询时表示，若新加坡同意马方上述要求，马方将在今年9月决定如何处置这个项目。“我们已向新加坡要求更多时间，让我们能研究其他选项，包括如何减低成本。”

根据新马两国今年初签署的新柔地铁系统双边协定，新加坡地铁业者SMRT企业和马来西亚国家基础建设公司（Prasarana）必须在2018年6月30日前成立合资公司，以合作经营新柔地铁。不过希盟政府去年5月上台后，成立合资公司的进度就停滞不前。

马来西亚交通部长陆兆福2018年7月30日表示，新柔地铁项目不会喊停。他说，这个计划已在内阁通过，但建造成本、与新加坡成立联营公司等相关细节还得再带到内阁讨论。

根据新马2018年初签署的双边协议，新柔地铁预计2024年12月31日前启用，每小时为1万名乘客提供服务，平均一天可达到7.2万人的乘客量。

新柔地铁路线全长四公里，行驶时速为70公里，横跨柔佛海峡、衔接新加坡汤申—东海岸地铁线（简称汤东线）、最北端的兀兰北站和新山的武吉查卡站。往返两地的乘客，在始发站可直接前往新马两国联设的关税、移民及检疫设施（CIQ）办理通关手续，抵达终站后可直接出站，不必分开办理出境和入境。