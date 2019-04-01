陆兆福：马国也将禁止拖欠罚单外国汽车出入境

（早报讯）马来西亚交通部长陆兆福表示，新加坡有权禁止拖欠各类罚单的外国车辆出入境。但新加坡实施这类措施后，马来西亚也将比照办理。

新加坡警察部队、建屋发展局、陆路交通管理局、国家环境局和市区重建局3月29日发表联合声明表示，拖欠一定数量罚单的外国车辆4月1日开始可能无法入境。

陆兆福周一在国会答询时表示：“新加坡落实任何法律是其权力，各国都有权禁止或采取任何新措施或条例。根据原则，在边境所采取的措施必须根据‘对等精神’。如果他们采取这种行动，我们也有权力采取同样行动。”他说：“政府正逐步在马新边境落实外国车辆入境准证（VEP）措施。一旦这项措施全面落实，任何入境的新加坡车辆及其他外国车辆，都必须在离境前缴清交通罚单。”

马来西亚政府过去曾多次表示，外国车辆入境准证制度落实后，拖欠交通罚单的外国车辆将无法入境和出境。马国政府目前不时展开取缔行动，拦检准备离境的外国车辆并要车主缴清交通罚单。

马来西亚原本计划2016年11月1日在新柔两个关卡向入境的新加坡注册车辆征收20令吉入境过路费（RC），同时落实外国车辆入境准证措施。入境过路费当时准时实施，外国车辆入境准证则由于各种技术问题而一拖再拖。