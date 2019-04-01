纳吉遭追税15亿令吉

（早报讯）马来西亚前首相周三即将出庭面对涉及SRC国际公司洗钱案的审讯，如今又面对内陆税收局追讨2011至2017年拖欠的15亿令吉（约5亿新元）所得税。纳吉则指当局向他追税是违法滥权。

英文财经周刊《The Edge》周一引述消息表示，纳吉上述七年间未申报的收入近40亿令吉，其中包括纳吉坚称来自沙特阿拉伯的26亿令吉政治献金。内陆税收局上周向纳吉发出通知信追讨这笔税款。

税务专家表示，所有收到的捐款依法都必须缴纳所得税，无论上述26亿令吉来源为何，纳吉没有申报已是违法。

税务专家说，所有合法和不合法的收入都应该纳税，若是非法收益则由警方或反贪会等机构调查。“对内陆税收局而言，所有收入都应纳税，”

纳吉去年至今被控42项与一个马来西亚发展有限公司（一马公司，1MDB）弊案相关的刑事失信、贪污及洗钱等罪名，涉案金额67.25亿令吉。纳吉其中七项罪名与一马公司前子公司SRC国际私人有限公司有关。

纳吉涉嫌滥用SRC国际私人有限公司4200万令吉资金，先后被控三项失信、三项洗钱及一项贪污滥权的罪名。吉隆坡高庭已经择定周三下午2时审理此案。

纳吉周一在面簿抨击政府的追税行动，他指希盟政府“权力非常大”，可以任意向任何人追税。他说，法律规定来自海外的政治献金无需征税。他表示，希盟政府指他接受26亿令吉政治献金，但他收到这笔钱的四个月后，已将大部分献金归还原主。