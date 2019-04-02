本地乐队The Sam Willows入选福布斯亚洲青年精英榜

福布斯公布亚洲版“30位30岁以下精英”榜，本地乐队The Sam Willows上榜。

福布斯今天（2日）公布第四届年度福布斯亚洲版“30位30岁以下精英”榜，表彰亚洲各地共300位技术颠覆者、创新者和企业家。他们的年龄均在30岁以下，都在向传统思维发起挑战，为下一代重新书写规则。

2019年福布斯亚洲版“30位30岁以下精英”榜的300名上榜者划分为10个类别，包括艺术（艺术与生活方式、食品与饮品）、娱乐与体育、金融与创投、传媒，营销与广告、零售与电商、企业科技、工业，制造业与能源、医疗保健与科学；社会企业家以及消费科技。

其他上榜的还包括韩国流行女子演唱组合BLACKPINK、22岁中国知名演员刘昊然、来自香港的30岁眼镜设计师 Percy Lau、印度 DailyNinja 公司联合创始人的Anurag Gupta（29岁）和Sagar Yamalkar（30岁），以及印度尼西亚Warung Pintar的联合创始人Agung Bezharie（30岁）和Sofian Hadiwijaya（30岁）以及Harya Putra（25岁）。