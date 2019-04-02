皇京港发展商起诉马国政府索赔460亿

（早报讯）马六甲皇京港发展商凯杰（KAJ）发展有限公司入稟法庭，挑战马来西亚交通部长陆兆福撤销前朝政府所发出的港口营运执照，并索赔1390亿令吉（约460亿新元）。

据“the edge markets”财经网所取得的诉讼文件，凯杰发展有限公司今年3月13日向高庭入稟司法审核申请，将马六甲港务局、交通部长陆兆福及马来西亚政府列为此案的答辩人。

此案今日由高庭法官诺丁哈山进行案件管理，法庭指示起诉人代表律师哈尼夫允许部长和总检察署一些时间对此诉讼做出答复。

凯杰发展有限公司在诉讼文件中指出，该公司接获志期2018年10月5日的信函，指马六甲皇京港和国际邮轮码头的营运执照已被撤销。该公司去年11月4日向陆兆福提呈上诉信函，但毫无回音。

鉴于此，该公司要求检讨陆兆福撤销有关营运执照的决定，因前朝国阵政府之前是在2018年3月，即第14届大选前批准了该计划的执照。

该公司表示，该公司自2014年1月就提呈了马六甲皇京港计划的营运申请，并称该计划将带来游客、推动海运事业发展，并会为马来西亚经济作出贡献。该计划吸引。

该公司也指，该计划也吸引了三家中国公司以及皇家加勒比海游轮公司。

基于这些理由，凯杰公司向高庭申请这项司法审核的准令，以便高庭聆审此案。

凯杰公司也要求法庭宣判，陆兆福在去年12月15日之前以不回应该公司就港口营运执照被撤销提出上诉的决定，是不符合法律或其法定义务，因此撤销港口营运执照的决定是无效且不可执行的。