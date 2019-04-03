英国保守党寻求与工党达成联合计划

（早报讯） 英国首相特雷莎·梅请她最大的政治对手杰里米·科尔宾帮助制定脱欧的联合计划，以期打破僵局，防止英国在未达成协议的情况下无序脱离欧盟。

特雷莎·梅主持长达七个小时的内阁会议后、在她唐宁街10号办公室发表电视讲话时说，英国将需要进一步把脱欧时间延后至下周潜在的断崖式最后期限--4月12日之后，以解决危机。 “我提议与反对党领袖坐下来谈，尝试达成我们都能遵守的计划，以确保我们离开欧盟，并且是以有协议的方式离开欧盟。”她说：“国家团结才能实现国家利益。”

彭博社报道，首相向这位反对党工党的领袖发出的呼吁，为可能以更为温和的方式脱欧打开大门，这可能使英国留在欧盟关税同盟。不过，那将严重违背特雷莎·梅的谈判红线，但对企业来说是个好消息。 英镑应声上涨。

梅-科尔宾计划将提交议会批准，然后首相将把它带到4月10日的欧盟领导人峰会签署完成。

如果梅和科尔宾无法达成一致，他们将会就“英国与欧盟的未来关系提出若干选择”，以便下议院投票。不论议会的决定如何，政府会承诺予以落实。

随后将通过立法使英国离开欧盟，避免下个月参加欧洲议会选举。

科尔宾对特雷莎·梅的举动表示欢迎，并表示他将很高兴与她会晤。欧盟方面的第一反应也是积极的。

首相向科尔宾伸出橄榄枝，是她的政府难以完成英国与欧盟的“分手”之际受绝望和混乱主导的又一个迹象。议会已经三次拒绝她与欧盟协商达成的协议，科尔宾领导的工党持续对这一协议投反对票。