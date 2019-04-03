华裔女子闯特朗普庄园 身怀电脑恶意病毒

（早报讯） 一名华裔女子日前持内载恶意软体的便携存储器闯入美国总统特朗普在佛罗里达州的度假俱乐部，法院文件指其持台湾护照。台湾驻美代表处否定了她的说词。

台湾中央通讯社引述最早披露此讯息的佛州当地媒体WPTV上公布的法院文件报道，这个名为“张玉静”（Yujing Zhang，音译）的女子于3日28日当天，闯入特朗普位于佛罗里达州棕榈滩海湖庄园（Mar-a-Lago），遭到特勤人员逮捕。

报道指出，张玉静当时携带两本台湾护照、四台手机、一台笔电、一个外接硬碟与一个装有恶意软体的便携存储器（thumb drive）。她向特勤人员出示护照，说自己是俱乐部泳池会员。

特勤人员发现该名女子并不在会员名单中，曾讯问另一位张姓会员是否是她父亲时，她含混其词，特勤人员与俱乐部主管认为她可能不谙英文，允许她进入俱乐部。

但特勤人员随后发现，她进入俱乐部后，表示自己是来参加当天举行的联合国华裔美国人协会（United Nations Chinese American Association）活动，但当天俱乐部并未排定这项活动，因此向特勤人员通报。

由于这名女子前后说词矛盾，提供的邀请函也十分可疑，特勤人员遂将这名女子带离俱乐部，随后接受特勤人员讯问。

张玉静向特勤人员表示，她在微信上认识一名男子，经他邀请从上海飞往佛州参加这项活动，计划与特朗普家族商谈美中对外经济关係。

这名女子被控向联邦干员作出虚假陈述且非法进入管制区域。她将在8日出庭。