日本新年号公布后 “令和”关联域名引注册争夺战

（早报讯）据日本共同社报道，日本新年号“令和”公布后，其相关“域名(网址)”在互联网上引发了争夺战。当地时间2日，据域名注册服务“名字.com”的运营商GMO互联网公司(东京)介绍，新注册的域名已有1300多件。

中国新闻社引述报道说，GMO管理的数百种带有“reiwa”单独文字的域名几乎售罄。

域名采用在特定的语句后附加“.com”、“.jp”等的形式，一般用于主页和邮箱地址。由于是先到先得，也可能存在为高价转卖而注册的情况。

据GMO互联网公司介绍，1日新年号公布以后，注册激增。因为也能用汉字注册，包含“令和”、“reiwa”文字的汉字和罗马字注册申请蜂拥而至。

据悉，像“reiwa.jp”和“reiwa.co.jp”这样的域名在年号公布前就已被名称包含“reiwa”文字的公司等注册。由于“reiwa”和“令和”单独的域名也几乎已售完，像“令和1”这样在前后加上别的单词等稍作改动的域名被大量注册。

报道称，网上拍卖中包含新年号的域名以数十万日元的价格易手。通常来说，注册和更新域名平均只需花费数千日元的手续费。取得域名的企业中也有注册代理公司，可能用于转卖。