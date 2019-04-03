委内瑞拉制宪大会决定取消瓜伊多议员司法豁免权

（早报讯）委内瑞拉制宪大会2日讨论并一致通过了取消委议会主席、反对党人士瓜伊多的议员司法豁免权的法令。

新华社报道，委制宪大会主席卡韦略当天下午在制宪大会全会上宣读了最高法院向制宪大会申请取消瓜伊多的议员司法豁免权的决议。制宪大会全体成员在讨论后全体通过了取消瓜伊多议员豁免权的法令，并要求根据宪法第200条和《刑事诉讼法》对瓜伊多继续展开司法程序。

委最高法院4月1日宣布，因瓜伊多公然“蔑视”并违反最高法院今年1月对其实施的出国禁令，决定向制宪大会申请取消议会主席瓜伊多享有的议员司法豁免权，并继续对瓜伊多执行出国禁令。该决议还同时抄送给了最高检察院以及内政和司法部，以便继续对瓜伊多展开调查。

委最高法院1月29日宣布，因涉嫌组织和领导暴力事件，决定对瓜伊多采取限制措施，包括禁止离境、禁止转让动产及不动产，以及冻结其所有银行账户。但瓜伊多无视出国禁令，于2月下旬未经允许离境，并在境外数个国家滞留多天后于3月初回国。

此外，委国家审计署日前在对瓜伊多个人财产进行审计调查后发现其支出与收入水平不符，决定禁止瓜伊多担任一切公职15年，并要求最高检察院根据审计署的决定采取必要行动。

委内瑞拉今年以来陷入政治危机。1月23日，委内瑞拉议会主席、反对派领导人瓜伊多自任“临时总统”，得到美国、欧洲和拉美多个国家承认。为逼迫委总统马杜罗下台，美方不断通过经济制裁和外交孤立施压，委内瑞拉政府则不断谴责美方做法。目前双方对峙仍在持续，国际社会呼吁以外交和政治手段和平化解政治危机。