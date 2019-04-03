韩国一货船涉嫌向朝转运油品在韩被扣半年

（早报讯）韩国外交部官员2日说，韩国一艘货船因涉嫌违反联合国安理会涉朝决议向朝鲜转运精炼石油产品从去年10月被扣留至今。这是韩国货船首次因涉嫌违反涉朝制裁被扣。

韩国联合通讯社的报道引述该人士说，该货船因涉嫌违反《韩朝交流合作法》正接受相关部门调查，政府还同美国和联合国安理会涉朝制裁委员会就是否适用安理会决议进行磋商。此外，韩国政府还扣留了三艘涉嫌违反涉朝制裁的外籍货船。

在接到美方消息后，韩国政府着手调查并采取了上述措施。若有关消息证实属实，这艘货船或被列入安理会制裁名单。

美国政府密切关注朝鲜通过转运形式非法出口煤炭和其他违禁物品以及非法进口石油，去年起接连发现有韩国货船或法人卷入违反安理会制裁决议的行为。韩国关税厅（海关）发现去年部分韩国进口商将朝鲜煤炭运往国内，安理会涉朝决议明确禁止进口朝鲜煤炭。美国财务部3月21日发布的介入朝鲜非法转运活动船舶名单中包括韩国货船“露尼斯”（LUNIS）号。“露尼斯”号方面表示，在接受政府调查后证实无违反行为。

峨山政策研究院安保统一中心代表申范澈指出，个别船舶的非法行为对韩国经济带来的影响不大，但政府是否认真监督和管理船运公司以防转运遭到质疑。