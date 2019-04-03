未来前进党党魁被传召 被指触犯煽动法令

（早报讯） 未来前进党党魁塔纳通称收到传唤令，被指触犯“煽动法令”。塔纳通指这是“黑暗权力”在背后的操作，旨在让未来前进党无法前进。

未来前进党党魁塔纳通星期三（3日）在面簿发表贴文，指自己走访泰国各府感谢民众投票支持回到家后发现自己收到一封传唤令。

塔纳通说：“有警察叫我在来临的星期六（4月6日）到帕色哇（Pathumwan）警局报到，说我犯了刑法第116条。”

塔纳通在面簿分享了由泰国皇家警察局上周五发出传票的照片。该文件指他的原告是全国维持和平秩序委员会（NCPO）的法律官员，文件并没有提到任何特定塔纳通所触犯的煽动行为。

塔纳通说：“我感到非常纳闷，我什么时候做过什么影响了国家的稳定？过去一年都是在全国各地到处跑着见民众，连孩子都没时间见。”

塔纳通指这是“黑暗势力”在背后的操作，并指他将会依照警方的指示应讯证明自己清白。“我相信数百万的民众会选择站在公正这边，他们不会允许黑暗权力伤害未来前进党！”

泰国副首相巴维较早前表示，执法官员们只是在依法行使，目前只是对事件展开调查，以确定是否真的发生了违法行为。

除了被指触犯煽动法令，未来前进党党魁塔纳通也因在去年6月贴在面簿上的演讲词被指含“虚假信息”。他将在4月26日与检察官见面，如被提控并定罪，可能坐牢长达五年，而根据泰国宪法，有望获分配到下议院政党议席的塔纳通将被取消资格。