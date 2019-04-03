（早报讯）韩国将打造“韩朝非军事区徒步路线”（DMZ Hiking Trail），在非军事区内设三条徒步游览线路，本月底将率先启动高城郡一带的步道游览。

韩国行政安全部、文化体育观光部、统一部、国防部和环境部召开新闻发布会介绍了有关情况。当局表示，政府将拨款44亿韩元（527万新元）用于该建设这三条徒步线路。这三条线路将设于非军事区的高城郡（Goseong）、铁原郡（Cheorwon）、坡州（Paju）等地打造步行游览路线，暂命名为“和平步行路”。

这三天徒步线路将沿着韩朝非军事区的东西中部，其中坡州和铁原郡的线路将直接与非军事区内关闭的警备哨所连接起来。

西部路线将以坡州市为起点，包括都罗山瞭望台、大成洞村等地；大成洞村是非军事区内韩方一侧的村庄。中部路线将涉及铁原郡区域，可途经战争遗址、警备哨所等；铁原郡曾是朝鲜战争激战区域。

公众将于今年4月底率先启动东部路线，游客可从高城郡的统一暸望台出发，沿铁丝网徒步到韩国东海岸北端的金刚山瞭望台；或沿相同线路反向行进。

韩国希望通过和平方式，为朝鲜半岛的和平与繁荣打下基础。基于环境保护、安全等因素考虑，韩方将限定访问游客的数量。