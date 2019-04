冰岛冰川脱落掀巨浪 游客急忙窜逃

(早报讯) 冰岛杰古沙龙冰潟湖(Jokulsarlon Lagoon)是吸引众多游客的景点之一,该湖一片巨大的冰块近日突然从冰川中脱落,掀起巨浪。

搜狐网报道,20多名游客上周日(3月31日)聚集在冰岛杰古沙龙冰潟湖的尽头岸边,观看雄伟的“Breidamerkurjokull”冰川时,一片巨大的冰块开始从冰川中脱落。

这惊险一幕被一名在场的游客拍下,视频中可见,巨大的冰川突然剥落坠入湖中,引发巨大波浪,貌似一场迷你海啸。巨浪一波接着一波冲向冰河湖岸边冰石上的游客。所幸所有的游客都及时撤退到了安全的地方,紧跟在他们后面的巨浪淹没了海岸线,没有人在事故中受伤。

“Breidamerkurjokull”冰川以及附近的杰古沙龙冰潟湖是冰岛东南部的瓦特纳(Vatnajokull)冰川国家公园的景点之一。

冰潟湖在2017年被列为自然保护区,是冰岛最深的湖泊。科学家曾警告说,“Breidamerkurjokull”冰川及其它冰川恐会在200年内融化消失。

Moment a glacier caves into a lagoon in Iceland - forcing tourists to flee as the wall of ice creates giant waves pic.twitter.com/06sWPy8RlC