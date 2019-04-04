马设法让柔佛不再向新加坡购水

（早报讯）马来西亚中央政府正研拟措施，希望柔佛有能力处理其净水需求而不再需要由新加坡供应处理过的净水。

分析员认为，柔佛的净水若要完全自给自足，就必须有能力补足每天来自新加坡的约1500万加仑净水。换句话说，柔佛必须其每天的净水产量提升超过两倍，才能完全不依赖新加坡供应净水。当局若要达致这个目标，就必须投入大量资金与人力。以希盟政府目前的财务状况而言，上述目标很难在短期内落实。

水源、土地及天然资源部长西维尔表示，当局正探讨措施，确保柔佛不再依赖新加坡提供经处理食水。他说，当局将协同国家水源服务委员会和柔佛州政府，探讨如何自行净化生水等相关框架、建议和谈判工作。

西维尔周三出席国家水务委员会举办的节省用水活动推介礼后对记者说：“我们要柔佛不再向新加坡购买净水，上述单位也将研究如何确保柔佛未来水供充足。”他将在一个月内把相关研究报告提呈给首相马哈迪。

柔佛州政府主张其净水自给自足由来已久。早在2003年1月，前柔佛大臣阿都干尼就宣布，哥打丁宜滤水厂2003年中完工后，柔佛就会停止向新加坡购买净水。

然而，新加坡目前每天输往柔佛的净化水达到1500万至1600万加仑，约为协议规定的两倍。若遇到柔佛水供出现特殊情况，新加坡还增加净水供应量。柔佛政府以每千加仑0.5令吉价格向新方购买净水后，转手就以每千加仑3.95令吉价格卖给当地消费者。